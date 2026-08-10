Çorum’da bazı caddelerde hız limitlerinin değiştirilmesinin ardından vatandaşlar, sürücülerin yeni uygulamayı daha kolay fark edebilmesi için arterlerin giriş ve çıkış noktalarına hız sınırı tabelaları konulmasını istedi.

Geçtiğimiz günlerde bazı caddelerde uygulanan hız limitleri yeniden düzenlendi.

Yapılan düzenlemeyle birlikte Osmancık Caddesi, Gazi Caddesi ve Cemilbey Caddesi’nde otomobil, kamyonet ve panelvanlar için hız limiti 70 kilometre, minibüs ve otobüsler için 60 kilometre, kamyon ve çekiciler için ise 50 kilometre olarak belirlendi.

İnönü Caddesi’nde ise otomobil, kamyonet ve panelvanlar için hız limiti 60 kilometre, minibüs ve otobüsler için 50 kilometre, kamyon ve çekiciler için de 50 kilometre olarak uygulanmaya başlandı.

Yeni hız limitlerinin ardından vatandaşlardan da bir talep geldi. Vatandaşlar, söz konusu arterlerin giriş ve çıkış noktalarına hız sınırını gösteren belirgin trafik tabelalarının yerleştirilmesini istedi.

Yeni hız limitlerinin sürücüler tarafından zamanla unutulabileceğini veya hatırlanmayabileceğini belirten vatandaşlar, “Hız limitleri değişti ancak sürücüler bunu her zaman hatırlamayabilir. Girişlerde ve çıkışlarda hız sınırını gösteren tabelaların bulunması hem sürücüler için uyarıcı olur hem de yeni uygulamanın daha kolay benimsenmesini sağlar” görüşünü dile getirdiler.