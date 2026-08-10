Çorum'un Osmancık ilçesinde Osmancık Belediyesi, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın (Salı günü) 09.00–19.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Yaylacıklılar şenlikte buluştu
Yaylacıklılar şenlikte buluştu
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Kesintiden Şenyurt Mahallesi'nin etkileneceği belirtilirken, belediyeden yapılan açıklamada; "Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına gerekli tedbirleri önceden almaları önemle rica olunur. Çalışmaların planlanan süreden önce tamamlanması halinde su hizmeti yeniden sağlanacaktır." denildi

Muhabir: Atila Çiğdem