Çorum'un Osmancık ilçesinde Osmancık Belediyesi, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın (Salı günü) 09.00–19.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Kesintiden Şenyurt Mahallesi'nin etkileneceği belirtilirken, belediyeden yapılan açıklamada; "Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına gerekli tedbirleri önceden almaları önemle rica olunur. Çalışmaların planlanan süreden önce tamamlanması halinde su hizmeti yeniden sağlanacaktır." denildi