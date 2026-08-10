AK Parti Çorum İl Başkanlığı tarafından AK Parti’nin kuruluşunun 25. yıl dönümü nedeniyle ahirete irtihal eden teşkilat mensupları ve vatan için canlarını feda eden şehitler için mevlid-i şerif okutuldu.

Ulucami’de öğle namazı öncesi gerçekleştirilen mevlit programına AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü ve Ünsal Yeter, AK Parti eski Çorum milletvekili Murat Yıldırım, Erol Kavuncu ve Cahit Bağcı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Mevlit programında hayatını kaybeden AK Partililer ile şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.

AK Parti’den yapılan açıklamada; “Muradi Rabi Ulu Camii’nde gerçekleştirdiğimiz programda, teşkilatımıza gönül vermiş yol ve dava arkadaşlarımızla, kıymetli hemşehrilerimizle birlikte dualarımızı semaya yükselttik. Bu kutlu davaya emek vermiş, ömrünü milletimize ve teşkilatımıza hizmete adamış ve bugün aramızda bulunmayan tüm yol arkadaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz.” ifadelerine yer verildi.