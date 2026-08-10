Çorum’un Ortaköy ilçesine bağlı Yaylacık (Göpsen) köyünde düzenlenen Göpsen Halk Buluşması Festivali, yoğun katılımla ve renkli görüntülerle gerçekleştirildi.

Avrupa Göpsenliler Yaylacıklılar Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği, Yaylacık Yardımlaşma Dayanışma Derneği ve Yaylacık Köyü Muhtarlığı iş birliğinde düzenlenen festival, birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği önemli bir buluşmaya sahne oldu.

KÜLTÜR VE SANAT MÜZESİ AÇILDI

Festival kapsamında ilk olarak Yaylacık Köyü’nde hayata geçirilen Kültür ve Sanat Müzesi’nin açılışı yapıldı.

Açılışa Ortaköy Kaymakamı Fatih Şimşek, eşi Sümeyra Şimşek ile birlikte katıldı.

Açılışın ardından konuşan Kaymakam Şimşek, kültürel değerlerin yaşatılmasının önemine vurgu yaparak organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

PROTOKOL VE VATANDAŞLARDAN YOĞUN KATILIM

Sezen Gençdoğan ve Serkan İçbudak’ın sunuculuğunu üstlendiği festival programına; Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Yeni Parti İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Hamdullah Uğur Yağmur, Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Metin Sevinç, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, İl Genel Meclisi üyeleri Dursun Uzunca ve Ömer Boyraz, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy ile çok sayıda davetli katıldı.

Festivalde ayrıca Yaylacık (Göpsen) Köyü Muhtarı Arif Bolat, Avrupa GYDKD Eşbaşkanları Sibel Gümüş ve Şenol Özsoy, Onursal Başkan İsmail Özşahin ile Çorum YYDKD Başkanı Kazım Özerdoğan’a katkılarından dolayı teşekkür edildi.

TÜRKÜLERLE ŞENLİK HAVASI YAŞANDI

Gün boyu süren etkinliklerde sahne alan sanatçılar, seslendirdikleri türkülerle katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Serpil Efe, Ayfer Artuç, Ülkü Seher Doğan, Ali Ekber Çevik, Ali Saygılı, Grup Toprak, Serdal Davul-Zurna, Yakup Mercan, Vahit Özşahin ile Caner Ercan–Sinan Topal ikilisi performanslarıyla festivale renk kattı.

Yaylacık Köyü’nde düzenlenen Göpsen Halk Buluşması Festivali, kültürel değerlerin yaşatıldığı, dayanışma ve birlik duygularının pekiştirildiği anlamlı bir organizasyon olarak hafızalarda yer etti. (Haber Merkezi)