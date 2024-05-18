CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, milletvekili seçildiği günden itibaren 1 yılını doldurmasına ilişkin parti binasında bir basın toplantısı düzenleyerek, Çorum’a söz verilip yapılmayan yatırımlar ile ilgili konuşma yaptı.

Resmi Gazete’de yayınlanan kamuda tasarruf genelgesi üzerinde duran Milletvekili Tahtasız; “Hızlı tren ve Devlet Hastanesi inşallah tasarruf tedbirlerine takılmaz.” dedi

Çorum’un önceliğinin her zaman hızlı tren olduğunu belirten Tahtasız, hızlı tren ile ilgili TBMM’de en az 3 defa soru önergesi verdiğini söyledi.

ÇORUMLULAR BİRLİK OLMAZSA HIZLI TREN GELMEYECEK

Kırıkkale-Çorum hızlı tren projesinin 2029’a yetişme şansı olmadığını dile getiren Tahtasız,

“Seçimlerden önce Kırıkkale-Çorum hızlı tren projesinin 2024 yılında ihale edileceğini ve 2029 yılında bitirileceğini söylediler ama 2029’a yetişme şansı yok. Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında yüzde 70’i tamamlanan projeler devam edecek, yüzde 70’in altındaki projeler bırakılacak. Hızlı tren projesi konusunda Çorumlu bir ve beraber olmazsa anasının ak sütü gibi helal olan yatırım gelmeyecek. Çorum’a bir şey isteyeceksek bunun AKP’si, MHP’si, CHP’si, Demokrat Partisi, diğer partileri olmaz. Biz milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanları, STK’lar, medya ile birlikte topyekün isteyeceğiz. Çünkü Çorum şuana kadar hakkı olan yatırımı maalesef alamıyor. Bu konuda Çorum’a yatırım gelmesi konusunda çabalarımız devam edecek.” diye konuştu

YATIRIMLARIN GİTMESİ BENİ ÇOK ÜZÜYOR

Yatırımların Çorum yerine komşu illere gitmesinin kendisini çok üzdüğünü aktaran Milletvekili Tahtasız;

“Yatırımlar ne hikmetse ya Yozgat’a gidiyo, ya Tokat’a gidiyo yada Kastamonu’ya gidiyo. Biz komşu illere bir şey demiyoruz onların da hakkı ama onlardan daha çok ihracat yapan ve nüfus anlamında daha yoğun bir Çorum varken yatırımların başka illere gitmesi beni hem vatandaş hem de milletvekili olarak çok üzüyor.” dedi

ÇORUM’A HAVAALANI PROJESİ RAFTAN KALDIRILDI

Çorum’a yapılması planlanan havaalanın ise raftan kaldırıldığını belirten Tahtasız; Merzifon Havalimanı Çorum’a 65 km uzaklıkta olduğundan yasaya takıldık ve Çorum’a havaalanı projesi raftan kaldırıldı. AKP’nin gündeminde Çorum havaalanı diye bir proje maalesef yok.” şeklinde konuştu

Silmkent TOKİ’de bir çok vatandaşın mağdur edildiğini aktaran Tahtasız; “Kuruçay Silmkent’te bir söz verdiler. Buradan valiyi, belediye başkanını, TOKİ yetkililerini göreve çağırıyorum. Yarından tezi yok o Silmkent TOKİ’deki vatandaşların çektiği çileyi gitsinler yerinde görsünler. Hiçbir şey düzgün olarak yapılmamış. Ne banyosu, ne mutfağı, ne asansörü düzgün yapılmış.” dedi

Konuşmasının devamında Devlet Hastanesi, Güney Kampüsü, Kırkdilim, Kale Mahalle Kentsel Dönüşüm, Acemi Birliği ve Polis Moral Eğitim Merkezi yatırımlarına değinen Tahtasız, şunları söyledi;

DEVLET HASTANESİ’Nİ SEMT POLİKLİNİĞİ ŞEKLİNDE YAPACAKLAR

“Devlet Hastanesi inşallah tasarruf tedbirlerine takılmaz. Temel kazıldı ama göreceksiniz ki büyük devlet hastanesi yerine yatak sayısı düşürülmüş Semt Polikliniği şeklinde bir temel atacaklar. Ona da şükür dedik ama hala onun da temel atma törenini yapamadılar. Sağlıkta ikinci ayak olan devlet hastanesini 7 yıldır kapalı tutarsanız, ilçelerin çoğunda doğru düzgün uzman doktor bırakmazsanız bütün hastalar Çorum merkeze gelmek zorunda kalıyor. Bu yüzden merkezde hastanenin kapasitesi kaldırmıyor. Çorum’a gelen uzman doktorlarımızın bir çoğu da bu yoğunluktan dolayı ya yandal okuyor, yada Çorum’dan gitmek için çaba sarfediyor. Hastanede Endokrin doktoru sadece 1 tane. İlçeler zaten içler acısı. İlçelerde Allah göstermesin ağır bir trafik kazası olsa orda cerrah olmadığından dolayı kurtulma şansınız yok.

DİŞ HASTANESİ KASIM’A BELKİ

Çorum’da bir Tıp Fakültesi var ama tıp öğrencilerimiz liseden bozma, laboratuvarı kısıtlı bir ortamda öğrenim görüyor. 2016 yılında hastanenin karşısına Güney Kampüsü için 600 dönüm arazi tahsis edildi. Burada tıp fakültesi öğrencilerimizin öğrenim görebileceği bir Morfoloji binası olacaktı. Ayrıca Diş Hastanesi olacaktı. Diş Hastanesi’nin yüzde 90’ı tamamlandı ancak Kasım 2024’te hizmete açılması bekleniyor. Bu anlamda Güney Kampüsü ile ilgili mücadelemiz devam edecek.

Polis Moral Eğitim Merkezi’nin de sözünü verdiler ve ihalesini yapıyoruz dediler ama yapılan hiçbir şey yok. Onun da takipçisiyiz.

ACEMİ BİRLİĞİ’NİN ÇORUM’A GELME İHTİMALİ ÇOK AZ

Yine 2018 yılında Acemi Birliği sözü verdiler. Acemi Birliği şuanda yılan hikayesine döndü. Acemi Birliği’nin Çorum’a gelme ihtimali yok denecek kadar az.

Eğer tasarruf tedbirlerine takılırsa Mecitözü, Ortaköy, Osmancık, İskilip, Alaca yolu için ödenek bittiğinde yarım kalma ihtimali var.

KIRKDİLİM BİTECEK GİBİ GÖZÜKMÜYOR

Kırkdilim 318 milyona ihale edildi ama 8 katı para harcandı buna rağmen bitmedi, bitecek gibi de gözükmüyor.

Kale Mahallesi’nde kentsel dönüşüm sözü verdiler. Bu konu ile ilgili TBMM’de soru önergesi verdim. Yapıyoruz, yapacağız diyorlar. Hep bir muallak var.”

Basın toplantısına CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, CHP’li ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer katıldı.