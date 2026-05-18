Çorum'un Sungurlu ilçesinde hortum felaketinin yaşandığı iki köyde yaraların sarması için çalışmaları sürüyor.

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca ve Kavşut köylerinde etkili olan şiddetli fırtına ve hortum sebebiyle çok sayıda ev zarar görmüştü. AFAD koordinesinde, vatandaşların yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Ekipler, evleri zarar gören vatandaşlar için köylere afet konteyneri yerleştirdi.

Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.