Çorum’da, motosikletçi esnafı için yapımına başlanan plaza inşaatı hızla yükseliyor.

S.S. Barış Kadeş Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından Çorum-Ankara yolu üzeri Oto Galericiler Sitesi karşısında yapımına başlanan Motosikletçiler Plazası’nın inşaat çalışmaları devam ediyor.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür beraberinde Birlik Başkan Vekili Abdurrahman Uysal, Marangozlar Odası Başkanı Yücel Şahin, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı İbrahim Doğan, Çilingirler, Sobacılar ve Tenekeciler Odası Başkanı Abdullah Uyar ve S.S. 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker ile birlikte yapımı devam eden plaza inşaatında incelemelerde bulundu.

S.S. Barış Kadeş Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Necmettin Uzun’dan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Gür, projenin kısa sürede tamamlanarak hizmete açılmasının hedeflendiğini söyledi.

Motosikletçi esnafını modern ve donanımlı bir iş merkezine kavuşturacak olan plaza projesinin, hem esnafa hem de şehir ekonomisine önemli katkılar sunacağını ifade eden Recep Gür, esnafın daha iyi şartlarda hizmet verebilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade ederek, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kooperatif Başkanı Necmettin Uzun ise, 11 bin 400 metrekarelik alanda 96 iş yerinin yapım sürecinin hızla devam ettiğini, Türkiye’de bir örneği dahi olmayan plazanın yapımına verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve ÇESOB Başkanı Recep Gür’e ayrıca teşekkür etti.