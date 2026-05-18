15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi öğrencileri, düzenlenen gezi kapsamında İstanbul’da çeşitli üniversite ve kurumları ziyaret etti.

Program kapsamında Koç Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi kampüsleri gezilerek öğrencilere üniversite yaşamı ve eğitim imkânları hakkında bilgi verildi.

Gezi kapsamında ayrıca İstanbul Airport da ziyaret edildi. Öğrenciler burada havalimanının işleyişi hakkında bilgi alma fırsatı buldu.

İstanbul’un bazı tarihi ve sosyal noktaları da öğrenciler tarafından gezildi.

Düzenlenen program sayesinde öğrenciler hem kültürel hem de akademik açıdan verimli bir gezi gerçekleştirdi.

Geziye Okul Müdürü Erdinç Altun, Okul Aile Birliği Başkanı Muharrem Özel ile bazı öğretmenler de katıldı.

Erdinç Altun, ayrıca geziye katkılarından dolayı Muharrem Özel'e teşekkür etti.