Çorum'un Uğurludağ ilçesine bağlı Boztepe köyünde Köy Konağı hizmeti hizmete girdi.

Açılışa Uğurludağ Kaymakamı Mustafa Düzgün, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Fehmi Güney ve ve köy halkı katıldı. ilçe protokolü;

Boztepe ile Kızağlı köylerinde düzenlenen yağmur duası programının arından Boztepe Köy Konağı açılışı gerçekleştirildi.

Program kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Düzgün, köy sakinleriyle sohbet ederek talep ve görüşlerini dinledi.

Yapılan duaların ardından Boztepe Köy Konağı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Kaymakam Düzgün, köy konağının vatandaşlar için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Program boyunca vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi ve misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti ifade eden Düzgün, emeği geçen herkese teşekkür etti.