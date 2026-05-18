Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile birlikte Laçin ilçesine bağlı Çamlıpınar köyünü ziyaret etti.

Laçin Kaymakamı Murat Yeşilyurt, Köy Muhtarı Mustafa Biçer, Kıbrıs Gazisi Emekli Astsubay Ahmet Özdemir ve köy sakinleri tarafından karşılanan Vali Çalgan, köy içerisinde gezerek incelemelerde bulundu.

Köy ziyaretleri kapsamında doğa harikaları Yeşil Göl ve Sudüşen Şelalesini gezen Vali Çalgan ve Başkan Aşgın, yeşilin ve mavi doğanın tadını çıkardı.

Köy sakinleri ile bir araya gelen Vali Çalgan, vatandaşların istek, talep ve sorunlarını dinledi.

Çalgan, sorunların çözümü noktasında gerekli çalışmaları yapacaklarını belirtti.