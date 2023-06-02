Çorum İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Erdem Kolabaş, hububat pas ve septoria hastalığı konusunda çiftçileri uyardı.

Ülkemizde Mayıs ayı boyunca yağışların aralıksız gitmesi, bağıl nem düzeylerinin yüksek değerlerde olması ve artan sıcaklıklar nedeniyle tahıl üretim alanlarında pas başta olmak üzere kök çürüklüğü ve yaprak lekesi hastalığı (septoria spp.) gibi mantari hastalık risklerinin arttığını kaydeden Çorum İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Erdem Kolabaş, “Bölgemizde sarı pas hastalığı (puccinia striiformis f. sp. tritici) için uygun iklim koşullarının oluştuğu ve bölgemize bağlı illerde sarı pas hastalığının epidemi yapma riskinin arttığı belirlenmiştir. İl Müdürlüğümüz teknik ekipleri tarafından yapılan sürveyler sonucunda, havaların yağışlı ve sıcak geçmesi nedeniyle de bu riskin arttığı görülmüştür. Pas hastalıkları ve septoria (yaprak lekesi hastalığı) hastalığında ilaçlamaya karar verirken bayrak yaprağın korunması esas alınmalı, hastalık belirtileri alt yapraklarda görülse bile ilaçlama için acele edilmemeli yağış, nem ve hava şartları ile hastalığın gelişimi izlenmelidir. Hasattan 30 gün önce ilaçlamalara son verilmelidir. Kullanılacak ilaçlar ve diğer teknik bilgiler için İl ve İlçe Müdürlüklerimize başvurulmalıdır”dedi.

Erdem Kolabaş, bu hastalıklar hakkında ise şu bilgileri verdi:

BUĞDAYDA SARI PAS

“En erken görülen pas türüdür. Yaprakların üst yüzeyinde makine dikişi şeklinde ve sarı renkte püstüller oluşturur. Hastalığın şiddetli olduğu yıllarda başakların kavuz ve kılçıkları üzerinde de görülebilir.

BUĞDAYDA KAHVERENGİ PAS

Genellikle yapraklarda görülür ve ‘Yaprak Pası’ olarak da bilinir. Portakal sarısı veya koyu kahverengindedir. Yaprak yüzeyinde düzensiz ve irili ufaklı şekilde görülür.

BUĞDAYDA KARA PAS

Buğdayın yaprak, sap ve başaklarında görülen bir hastalıktır. Yaprak ve saplarda oldukça büyük, oval veya uzunca koyu turuncu, çoğunlukla kahve renkli püstüllerdir.”

(Haber Merkezi)