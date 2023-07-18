Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, uzun yıllar esnaflık yaptığı Zafer Çarşısı’na milletvekili olarak gitti, esnaf arkadaşlarının derdini dinledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Zafer Çarşısı’nda esnaflarla bir araya geldi, esnaf kredileri hakkında bilgilendirdi.

Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla seçim öncesinde yüzde 7.5 faizle kredi dağıtan AKP hükümetinin seçimden hemen sonra tüm kooperatiflerde biriken paraları havuza çektiğini açıklayan Tahtasız, “Hükümet seçimlerden önce esnafa yüzde 7.5 ile kredi veriliyordu. Şu an yüzde 12.5 ile borçlandırılıyor. Ama esnaf kredi kefalet kooperatiflerinde para yok. Çünkü hükümet seçimlerden hemen sonra biriken paralar Halk Bankası aracılığıyla geri çekti. Şu an sadece Çorum’da 300 civarında dosya bekliyor. Ve 1.5-2 aydır bekletiliyor. Bir o kadar da yeni kredi başvurusu yapmak isteyen esnaf var ama onlara da başvuru yaptırılmıyor” diye konuştu.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi’ni ziyaret ettiğini ve bugün Amasya, Tokat ve Çorum illeri için 30 milyon TL gönderildiğini öğrendiğini ifade eden CHP’li Tahtasız, şunları söyledi:

“Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifleri hükümetten para gelmediği için yeni kredi başvuruları için ödenen taksitleri kullanıyor. Yani daha önce kredi çeken esnaf taksitini ödeyince, biriken paraları yeni başvuru yapanlara aktarmaya çalışıyorlar. Ama başvurular fazla olduğu için yeterli olmuyor. Dosyalar birikip, yeni başvurular artınca Çorum, Amasya ve Tokat’a kredi kullandırımı için 30 milyon civarında bir para aktarılmış bugün. Bu 30 milyon TL üç ili ve ilçelerini kapsıyor. Büyük ilçelere 1 milyon TL, Çorum merkeze de 4.5 milyon TL kredi tahsis edeceklerini öğrendim. Bu para ilçelerle beraber 20 bin esnafın olduğu bir kente yeter mi? Çorum merkezde 11 bin esnaf var. Bunların hepsi başvursa esnaf başına 410 lira para düşer. Bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum.”

Daha sonra söz alan esnaflar ise ne bankalardan ne de kredi kefalet kooperatifinden kredi çekemediklerini belirttiler. Çorum Zafer Çarşısı esnaflarından İrfan Bolat, “Esnaf kefaletten 300 bin lira kredi istedim. Hisseli tapum vardı kabul etmediler. 300 bin istedim 100 bin lira verdiler. Ona da 4 tane kefil istediler” dedi. Bolat, Bağ Kur prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden faydalandırılmadığına da dikkat çekerek, “Devlet bizim borcumuzu önünde sonunda alıyor. O halde neden sağlıktan faydalandırmıyor? Esnaf borcunu ödeyemese dahi sağlık hizmetlerinden yine faydalansın. Günü geldiğinde o borç tahsil ediliyor zaten. Vatandaş da haklı olarak ‘Suriyeli sağlık hizmetlerinden yararlanıyor. Ben yararlanamıyorum’ diyor” şeklinde konuştu.

Kendisinin de kredi çekemediğini ifade eden Kadir Saraç ise, “Ben de esnaf kefalet kooperatifinden krediye yazıldım. 1.5 milyonluk evi ipotek vermeme rağmen 500 bin liralık kredi dahi çekemiyorum. 1.5 aydır bekliyorum” diye konuştu.

Çorum’da uzun yıllardır terzilik yapan Hüseyin Acı da krediye başvurduğunu ancak 1.5 aydır hiç cevap alamadığını söyledi.

Daha sonra söz alan Zafer Çarşısı esnaflarından Yüksel Ağca da Bağ Kur prim ödemelerinin yüksekliğine, devlet desteğinin azlığına dikkat çekerek, “Bağ Kur primi için 4 bin 300 lira civarı ödeme yapıyoruz. Güya destek veriliyor ama verdikleri destek 300 lira 500 lira. Eskiden 5-6 eleman çalıştırıyorduk. Şimdi eleman da çalıştıramıyoruz. Kendimiz ailemizle birlikte çalışıyoruz. Kiralar da esnafımızın en büyük problemlerinden biri. 10 bin lira kirası olan yerler, 15 bin, 25 bin oldu. Şimdi 30 bine de razı olmaz duruma geldiler. Esnafın kârı gittikçe düşüyor ama masraflar her yönden çoğalıyor” dedi.

‘TİCARİ KREDİ KARTLARINA TAKSİT GETİRİLMELİ’

Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçim vaatlerinden birinin stopaj vergisinin kaldırılması olduğunu hatırlatan Fatih Subaşı, seçilmiş hükümetin CHP’nin birçok vaadi gibi bu vaadini de yerine getirmesini beklediklerini ifade etti.

CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız’a ticari kredi kartlarından kaldırılan taksitin yeniden getirilmesi yönünde talebini ileten Ahmet Bulanık ise, “Yeni uygulamaya geçildikten sonra ticari kredi kartlarında taksitler kapatıldı. Biz aldığımız mallara taksit yapamıyoruz. Bizden alanlara da yapamıyoruz. Seçimden sonra düzeltilecek dendi. Bir türlü düzeltilmedi. Bu bizim satışlarımızı çok olumsuz etkiliyor. Zaten ekonomi iyi değil. Bir de satışlarda rahat hareket edemeyince çok sıkıntı yaşıyoruz. Bizim için en önemli hususlardan biri bu” diye konuştu.

Uzun yıllar esnaflık yaptığını, esnafın sorunlarını bildiğini ifade eden CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Bu çarşıda yetişen bir esnaf olarak sorunlarınızı biliyorum. Şayet buralara gelirlerse iktidar vekillerinden verdikleri sözleri yerine getirmelerini talep edin. Bizler Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri olarak esnafımızın sesi olmaya devam edeceğiz” dedi. (Haber Merkezi)