Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ÇTSO) haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal başkanlığında yapılan toplantı gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından sona erdi.

Çetin Başaranhıncal toplantı sonrasında yaptığı değerlendirmede, hep birlikte Çorum ekonomisinin büyümesi için var güçleriyle çalışacaklarını ifade ederek, “Biz birlikte güçlüyüz. Medeniyetlerin beşiği, zengin tarihi birikimi, kültürel çeşitliliği ve doğal güzellikleriyle dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yerini alan kadirşinas insanların yaşadığı memleketimizin kalkınması için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kaderimiz, derdimiz ve geleceğimiz bir ve ortak, birlikte büyüyeceğiz” dedi. (Haber Merkezi)