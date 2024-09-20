Sungurlu Kaymakamlığı ile Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol, Kaymakam Mutlu Köksal ve Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Hacı Bayram Kızılova tarafından imzalandı.

İmzalanan protokol ile denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülerin kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılmaları, yükümlülerin iyileştirilmeleri ve topluma kazandırılmaları için yapılan seminer, konferans gibi etkinliklere kamu kurum ve kuruluşlarında görevli alanında yetkin kişilerin destekte bulunmaları, ilçede yapılan ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında, başta Organize Sanayi Bölgesi olmak üzere ağaçlandırma yapılacak alanlarda fidan dikim çalışmalarına destek olunması, maddi durumu zayıf olan yükümlüler ve ailelerine maddi destek ve yardımda bulunulması konularında mutabakat sağlandı.