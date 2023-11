Tahmini Okuma Süresi: dakika

AK Parti Çorum Belediye Başkan Adayı İnşaat Mühendisi-Sosyolog Hüseyin Çalışkan, AK Parti İl Başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında hem aday adaylığını hem şehircilik, belediyecilik bakış açısı ve vizyonunu hem de detaylı olarak projelerini açıkladı.

‘Bu yeni dönem, şehrimizde ve ülkemizin tüm şehirlerinde, kentsel değişim, dönüşüm, yeniden yapılanma ve şehri yeni yüzyıla bir çok alanda hazırlama görev ve hedefli olacaktır’ diyen Çalışkan; “Bu çerçevede gerek mesleki bilgim ve gerekse de 35 yıldır mesleğimi yaparken ki edindiğim tecrübe ve bilgi birikiminin, şahsım adına kıymetli olduğu, şehrim adına da önemli olduğu kanaatindeyim. Hazırlığını yaptığımız bu ve benzeri konular ile diğer birçok önemli konulardaki bilgi, fikir ve projelerimizi zaman içerisinde kamuoyu ile paylaşacağız.” dedi

Yeni dönem belediye yönetim anlayışlarını açıklayan Çalışkan şunları söyledi;

“Belediyeden hizmet alan her vatandaşı müşteri ve velinimet bilerek, müşteri memnuniyeti esaslı ve çözüm odaklı bir yaklaşımı ilke edinen, esnaf anlayışıyla çalışan, belediyeden hizmet alan vatandaşlarımızın, gerek personel memnuniyeti, gerekse aldığı hizmetten memnuniyetinin maksimum olmasını hedefleyen. Her kademesindeki yönetici ve personeliyle karşılıklı sevgi ve saygı anlayışıyla çalışan, ve her kademesindeki yönetici ve personelinde de, yaptığı işin ciddiyetine vakıf, açık, şeffaf, ciddi bir yönetim anlayışını hakim kılan. Hemşehrilerinin taleplerine uygun hizmet sunan, zamanında ve etkili iletişim sağlayan, memnuniyetsizliklere ise hızlı bir şekilde izah ve cevap veren. Hemşehrilerinin talepleri ister uygun görülsün, ister görülmesin, talepleri hızlı neticelendiren, hızlı geri dönüş yapan, hızlı karar alan. Hemşehrilerinin ihtiyaçlarını önceden öngörerek önden giden, bu ihtiyaçlara hızlı ve zamanında çözüm getirmeyi hedefleyen, amaçlayan ve hemşehrilerinin konforunu ilke edinen. Belediye hizmetlerini sunarken, hemşehrilerinin mülkü üzerindeki yetkilerini kullanırken, kendi malı anlayışıyla empati yapan, yöneticisinden personeline kadar görevlerini bihakkın yapan, haklının ve mağdurun hakkını gecikmeden iade eden ve hemşehrilerinin hayatta iken gayrimenkulünü hakkıyla tasarruf edebilmesi önceliği olan. Tüm birimleri ile yeterinden fazla aktif olan, ortak aklı esas alan, cesur kararlar alabilen, cesur kararlarla birlikte risk alabilen, iş ve işlemler ile yönetimde aktif ve sıkı takip eden. Serbest piyasa ile rekabet etmeyen, her alanda istihdamın arttırılmasını önceleyen uygulamaları hedefleyen ve önünü açan, ancak serbest piyasa aktörlerinin yetersiz kaldığı veya geç tepki vermesinden dolayı dengenin bozulduğu hususlarda ve dönemlerde, piyasayı dengeleyen iş, işlem ve uygulamalardan kaçınmayan, belediye kaynaklarını verimli ve hemşehrilerinin memnun olması için değerlendiren. Karşılıklı saygı çerçevesinde, adil, hakkaniyetli, dozunda ve yapıcı eleştirilere açık, bu eleştirileri dikkate alan, haklı görülenlerde eleştiri sahiplerinin hakkını aleni teslim eden, ancak hangi sebep ve niyetle olursa olsun, haksız ve beklenti hedefli eleştirilere de boyun eğmeyen. Hemşehrilerini bilen, tanıyan, değer veren ve dikkate alan, kucaklayan değil kucaklaşan, çoğulcu değil çoğunlukçu, yönetimi değil, yönetişimi esas alan, istişare ve ortak aklı önemseyen, geleceğe karşı iyi yönlü tasavvur yeteneği olan vizyoner ve ufuklu, açık, şeffaf, katılımcı, denetlenebilir ve bu ilkelerin sürekliliğini sabit kılmak isteyen, Samimice ve gayretlice hizmet eden. Yönetici kadrosundan personeline, şehre emeği geçmişlerden emek vermek isteyenlere kadar, her alandaki hemşehrilerimizin, tecrübesine, tavsiyesine, bilgi ve birikimine değer veren, bu hususlarda kıskançlık ve alınganlık değil sevinç gösteren, projesi ve fikri olanlara hem değer veren, hem de onore ederek yücelten ve yükselten. Bizimle birlikte yürüyecek, bize yol arkadaşlığı yapacak, elini taşın altına koyacak, Çorum'a hizmet için heyecan duyacak, Çorum’un daha güzel, daha modern, daha fonksiyonel ve daha yaşanabilir bir şehir olması için projeleri ve fikri olan herkesle birlikte olmak, birlikte yol almak ve birlikte çalışmak da istiyoruz.”

Kentsel dönüşümden sokak hayvanlarına, eski dokudan yeşil alanlara, nazım imar planından bağ alanlarına, imar planları ve revizelerinden trafik ve otoparka, yönetmeliklerden spora, sanayiden gençlere ve emeklilere, kadın ve çocuktan bilim ve teknolojiye, gürültüden görüntüye, sosyal alandan kültürel alana kadar bir çok konuda hazırlık yaptıklarını ve yapmaya da devam ettiklerini belirten Çalışkan, bazı projelerinden şu şekilde bahsetti;

“ÇORUM'LUNUN YAPTIĞINI HERKES YAPAMAZ PROJELERİMİZ

NEZAKET VE LETAFET

Çorum'da bizim, Türkiye'de de milletimizin muzdarip olduğu, aslında herkesin bildiği, bazılarının dikkat ve imtina ettiği, bazılarının da istemeden veya isteyerek yaptığı, söyleyenin de duyanın da muzdarip olduğu, ferdi müdahalenin az ve sınırlı olabildiği, toplumsal olarak dikkat çekilmesi ve algı oluşması gerektiğine inandığım bir husus, argo ve küfürlü konuşma.

İnsanımızın caddede yürürken ve kalabalıklar içinde bulunduğu her alanda, eşiyle, kız ve erkek çocuklarıyla bir aradayken, yakınındaki insanların argo/küfürlü konuşmasından rahatsız olmaması için, annemizin, babamızın, eşimizin, kardeşlerimizin, kız ve erkek çocuklarımızın duymasını istemediğimiz, onların yanında konuşmaktan imtina ettiğimiz ve hatta utanacağımız argo/küfürlü kelime ve hareketleri hafızamızdan silme, argo/küfürlü konuşarak çevremizi rahatsız etmeme, kendi ailemize duyduğumuz saygıyı, başka ailelere de gösterme adına, süresiz olarak argo/küfürlü konuşmama kampanyası yapılacaktır. Bu vesile ile bu kampanyayı huzurlarınızda şimdiden başlatıyorum. Siz değerli basın mensubu arkadaşlarımızın desteğiyle öncelikle Çorumlu hemşehrilerimizin dikkatine ve desteğine, akabinde de sizler vasıtasıyla ve ulusal medyamızın desteğiyle milletimize duyurmak istiyorum. Ve sloganımız da bu proje özelinde şudur:

ÇORUM'LUNUN YAPTIĞINI HERKES YAPSIN

TEKNİK ALT YAPI PROJELERİMİZ

1- ŞEHİR İÇİ YOL GÜZERGAHLARI VE KONFOR

Şehir içi yol güzergahlarımızda bulunan, asfalttaki dalga ve bozukluklar onarılacak, bariyerlerin yükseklik ve eğimleri yenilenecek ve daha çok renklendirilecek, asfalt seviyesinden düşük kotta kalmış rögar kapakları ve mazgallar hem elden geçirilerek, hem de seviyesi asfalt kotu ile eşitlenecektir. Bu sayede araçlarımızla seyir halinde iken; hem düşük kottaki rögarlara ve mazgallara düşmeden, hem de düşük kottaki rögarlardan kaçmak için şerit değiştirmeden araç kullanma imkanı sağlanacak ve istenen sürüş konforu elde edilmiş olacaktır.

İNSAN KIYMETLERİ PROJELERİMİZ

1-KENT SOSYOLOJİSİ, SOSYAL VE ENDÜSTRİYEL PSİKOLOJİSİ

Belediyemizin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde bulunan; aile, çocuk, ergen, beslenme ve bireysel psikolojik konularında verilen hizmetlere ilaveten, insan kıymetlerimizin yetkinliğini geliştirmek anlamında, gerek belediyedeki çalışma arkadaşlarımızın yeni ve özgün yaklaşım kazanması, gerekse de bu meslek dallarının bakış açısıyla da şehrimize yön verilmesi için, kent sosyolojisi konusunda uzman veya kendini geliştirmiş sosyolog ile sosyal psikoloji ve endüstriyel psikoloji alanında uzman veya kendini geliştirmiş meslek mensupları, belediyemizde istihdam edilece

İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ PROJELERİMİZ

1-YENİ TOPLU KONUT BÖLGELERİ

Özellikle hayata yeni başlamış gençler ile orta ve alt gelir grubunun, orta vadede ev sahibi olabilmelerini esas alan bir yaklaşımla, şehrin çeşitli bölgelerinde, yeni toplu konut alanları planlanacaktır. Bu alanlarda ki yapılaşmalarda, kooperatif şeklinde yapılaşma şekli esas olacaktır. Bu alanların yol, yeşil alan, park ve teknik alt yapısı, yapılaşma başlamadan önce hazır hale getirilecektir. Bu alanlarda ki yapılaşmaları teşvik için, belediye olarak görev alanında ki hizmet ve işlemlerde özverili, öncelikli, sektör paydaşları ile koordineli bir yaklaşım esas olacaktır.

HÜSEYİN ÇALIŞKAN KİMDİR?

1967 tarihinde Çorum'da doğdum. Çocukluğumda ve gençliğimde inşaatlarda yanında çalıştığım, Kara Hasan lakaplı inşaat demircisi bir baba ile ev hanımı bir annenin oğluyum. İlkokulu Kale İlköğretim Okulu'nda, ortaokulu İmam Hatip Okulu'nda, liseyi Çorum Atatürk Lisesi'nde okudum. 1989 tarihinde de Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirerek, İnşaat Mühendisi olarak mezun oldum. 1989 yılında mezuniyetimden hemen sonra proje ofisi açtım ve 2018 yılına kadar mesleğimin özellikle betonarme ve çelik yapı alanlarında aktif olarak projecilik hizmeti verdim. Projecilik alanına ilaveten günümüze kadar ki zamanda; 1990-1991 yıllarında arasında resmi taahhüt işleri, 1995-2000 yılları arası kamulaştırma konularında bilirkişilik, 2000 ile 2004 yılları arasında parsel bazında zemin etüt raporu ile Çorum Belediyesi'ne, Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından incelenerek onaylanan, bölge bazında imar planına esas jeolojik-jeofizik-jeoteknik zemin etüdü yaptım. 2007-2011 yılları arasında, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğü, İnşaat Emlak ve Ekspertiz Daire Başkanlığı'nın sözleşmeli eksperi olarak, Çorum ve ilçeleri ile çevre iller ve ilçelerinde Gayrimenkul Değerlemesi konusunda 1.000 civarında gayrimenkulde eksperlik hizmeti verdim. 2010 yılı başında Yapı Denetim sektöründe hizmet vermek üzere, Beton ve Zemin Laboratuvarı kurdum ve 2012 yılına kadar, malzeme kalitesi hususunda ilimizdeki inşaat ve denetim sektörüne hizmet verdim. Ayrıca 2011 yılında İnşaat Mühendisleri Odası, İstanbul Şubesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen ve Geoteknik konusundaki dersler sonunda, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yapılan sınavdan başarı ile geçerek, yapı alanındaki uzmanlık ve çalışma alanıma Geoteknik uzmanlığını da ilave ettim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden 2013 tarihinde Riskli Yapı Tespiti Lisans Belgesi alarak, bir dönem de kentsel dönüşüm alanında, inceleme, hesap ve raporlama hizmeti verdim. Mesleki hayatım süresince, gerek İnşaat Mühendisleri Odası, gerekse Üniversiteler ve Belediyeler tarafından düzenlenen birçok kurs ve seminere katılarak, mesleki bilgi ve tecrübemi arttırmaya çalıştım. Mezuniyetimden 2009 yılına kadar, inşaat sektöründe zaman zaman özel bina inşaatı, günümüze kadar da taşeronluk, yapımcılık ve danışmanlık hizmeti verdim. Çorum'lu bir yatırımcımız tarafından inşaatının yapılarak, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne teslim edilmesi şekliyle kira sözleşmesi yapılmış, Çorum merkezde bulunan 1.500 kişilik İskilipli Atıf Hoca Kız Öğrenci Yurdu inşaatını, 2014-2015 yılları arasında 10 ay gibi bir sürede tamamlayarak Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne teslim ettim. 2015 yılında başladığım, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Sosyoloji Bölümü 4 yıllık lisans eğitim sürecini 2019 yılında bitirerek, Sosyoloji alanında Lisans Diploması aldım. 2021 yılında Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yapılan sınav neticesinde de Sorumlu Emlak Danışmanlığı belgesi alarak bu alanda hizmet vermeye devam etmekteyim. Öğrencilik yıllarım ile mezuniyetimden 1993 yılına kadar geçen zamanda, o dönemki adı Bizim Ocak Teşkilatlarında aktif olarak çalıştım. 1993 yılında Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu tarafından kurulan Büyük Birlik Partisi'nin kurucu Çorum İl Başkanı olarak siyasete başladım. 1998 yılına kadar İl Başkanlığı ve devamındaki yıllarda da aktif olarak Rahmetli Muhsin Başkan ile siyasete devam ettim. 2002 yılında Büyük Birlik Partisi Çorum Milletvekili Adayı oldum. 2009 yılında Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinden sonra ise aktif siyaseti bıraktım. 2009 dan günümüze kadarki seçimlerde, hem seçmen hem de çevresine gönüllü çalışan biri olarak, Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'ye oy verdim. Evli ve üç çocuk babasıyım.