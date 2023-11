Tahmini Okuma Süresi: dakika

Bahçesine diktiği 300 tane mangoyla şimdi paraya para demeyen çiftçi gündemden düşmüyor. Tanesi ise 1000 liradan alıcı buluyor.

3 yıl önce bahçesindeki domatesleri atıp yerine mango diken Ertan Parçaoğlu adlı vatandaş, 3 yıldır bu işle zengin oldu. 4 dönümlük arazisine 300 tane mango meyvesi diken Parçaoğlu, meyveyi hasat etmeye başladı.

Kurduğu seraya 300 tane mango meyvesi diken vatandaşl, "Kilosunu 150 TL'den satıyorum. Para kazandırıyor ancak sabır gerektiyor. Fidanı çok maliyetli. Aşılı bir fidan 500 TL ile 1000 TL arasında satılıyor." dedi.

Geçen yıl diktiği fidanların maliyetinin 150 bin TL, 100 bin TL de hayvan gübresine harcağını dile getiren vatandaş, toplam çıkan paranın 250 bin TL civarında olduğunu söyledi.

Maliyeti çıkarmak için gereken süre ise 5 yıl. Bir üretici sadece mango dikip para kazanmak isterse bu imkansız gibi bir şey. Mango 10 yıl sonra toplam 150 kg meyve veriyor.

"Mango ağacının 150 yıl ömrü var. 10 ile 150 yaş arasında en verimli çağını yaşıyor" dedi.

Serada domates ekimi yaptığını söyleyen Parçaoğlu, " “Mangoları 3 yıl önce diktim. Geçen yıl bir ton kadar meyve kestim. Bu yıl hasada yeni başladık. Herhalde bir, bir buçuk ton meyve hasat ederiz." dedi.

Eylül ve Kasım ayları arasında hasat yapılıyor. Ancak bir yandan hasat yapılırken bir yandan da meyve büyüyor. Mango her ortamda yetişmeyen bir meyve. Parçaoğlu'nun serası 470 rakımda yer alıyor ve her an güneş alıyor.

"Sera ortamında tropikal meyve üretiminde daha aktif olmalıyız. Kış mevsiminde seranın sıcaklığıjnı 5 derecenin altına düşürmüyorum"

Sebze gibi fazla bir masrafı yok. Dikerken biraz masrafı var. Bu meyveden para kazanmak için 5 yıl sabretmek lazım.

Parçaoğlu, "İhracatçılar kilosunu 4 dolardan istediler ancak vermedim. 150 TL'den pazarcıya veriyorum. 200 liradan da perakende satıyorum. Mango nemi seven bir meyve. Seranın içerisinde nem oranı ne kadar yüksek olursa, yüzde 50’yi aşağı düşmezse ağacın neşesi ve meyvesi daha güzel oluyor” diye konuştu.