İstanbul Sancaktepe'de saat 00.30 sularında meydana gelen olayda Mesut Aras'ın aracını, husumetlisi olduğu 2 kişi takip etti. Şahıslardan biri aracından inerek Mesut Aras kontrolündeki araca tabanca ile 20 el ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ateş eden şahıs olay yerinden kendisini bekleyen diğer şahsın arabasına binerek kaçtı. Saldırıya uğrayan Mesut Aras olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürürken ölen kişinin yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemede sokakta çok sayıda mermi kovanı bulundu.

Aras'ın cesedi olay yerine gelen cenaze aracına bindirilerek İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.