Eylül ayı asayiş değerlendirme toplantısı yapan Vali Ali Çalgan, huzur ve sükunu kaçıranlara ve toplumsal düzeni bozmaya çalışanlara göz açtırmayacaklarını belirterek, “Emniyet ve asayişi sağlama, huzur ve güvenin tesisi için gerçekleştirilen faaliyetler şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da hız kesmeden ve artarak devam edecektir” dedi.

Vali Çalgan, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, kentte huzur ve asayişi sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca Eylül ayında yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

27 Eylül tarihinde Çorum Valisi olarak göreve başladığını hatırlatan Vali Çalgan, “Tüm hemşehrilerimizin huzur ve güven içerisinde yaşaması için emniyet ve asayiş hizmetlerini en üst düzeyde tutacağımızı belirtmiştim. İlimizde emniyet ve asayişi sağlamak, huzur ve sükunu temin etmek amacına yönelik olarak, İl Emniyet Müdürlüğümüzün ve İl Jandarma Komutanlığımızın tüm birimleri ile birlikte yoğun bir çalışma yürütmekteyiz.

Bu anlayışla, ilimizin her noktasında, günün her saatinde, önleyici tedbirler alarak, hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğini bozmak isteyenlere göz açtırmayacak, suç ve suçluların üzerine kesin ve kararlı bir şekilde gideceğiz” dedi.

VATANDAŞI HEM UYARDI HEM DE DUYARLI OLMAYA DAVET ETTİ

Çalgan, konuşmasında Çorumluları telefon ve sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılığa ve mantar zehirlenmelerine karşı uyarırken, düğünlerde silah atmama hususunda da daha duyarlı olmaya davet etti.

Çalgan, Eylül ayı içerisinde İl Emniyet Müdürlüğünün il ve ilçe merkezlerinde, İl Jandarma Komutanlığının ise kırsalda ve köylerde yaptığı çalışmaları şu şekilde açıkladı:

Eylül ayı içerisinde emniyet ve jandarma asayiş birimlerince, 4.564 adet devriye faaliyeti, 360 adet sabit-seyir halinde umuma açık yerlerde uygulama ile 37 adet geniş katılımlı huzur uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamalarda; 196.837 şahsın sorgusu yapılmıştır. Çeşitli suçlardan haklarında adli makamlarca yakalama kararı bulunan 275 şahıs yakalanarak adli makamların huzuruna çıkartılmıştır. Bu şahıslardan 46’sı tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

‘2112 OLAY MEYDANA GELDİ, 1926’SI AYDINLANDI’

İlimiz genelinde Eylül ayı içerisinde 2.112 olay meydana gelmiş, bu olaylardan 1.926’sı aydınlatılmıştır. Buna göre meydana gelen olayların aydınlanma oranı %91,2’dir. Haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 62 şahsın 61’i bulunmuş olup, kayıp olan bir şahsın aranmasına devam edilmektedir. Yürütülen çalışmalarda; 43 adet ruhsatsız tabanca, 39 adet av tüfeği, 21 adet kuru sıkı tabanca ve bu silahlara ait 1.142 adet çeşitli çap ve markalarda fişek ele geçirilmiştir. Ayrıca 15 adet kesici, delici alet ele geçirilmiştir.

Trafik birimlerimizce, 97.134 araç denetlenmiş ve kurallara uymayan (26.287) araç sürücüsüne veya araç plakasına gerekli idari para cezaları uygulanmıştır. Ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlar ile sürücü belgesiz veya alkollü araç kullanma gibi çeşitli suçlardan toplam 779 araç trafikten men edilmiştir. Bunun yanı sıra 4.070 motosiklet kontrol edilmiş, 1.946 motosiklet sürücüsüne işlem yapılmıştır. Okul servis araçlarına yönelik faaliyetlerde 1.574 servis aracı denetlenmiş, 94 servis sürücüsüne, fazla yolcu taşımak vb. ihlallerden işlem yapılmıştır.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemek isteyen uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelemiz de aralıksız devam etmektedir.

Bu kapsamda Narkotik ve Kom Birimlerimizce yürütülen faaliyetler neticesinde, 139 gr. Metamfetamin, 1.591 gr. kubar esrar, 480 gr. bonzai hammaddesi, 691 gr. bonzai, 1.247 adet sentetik ecza, 796 gr. skunk maddesi, 62 adet ecstasy, 12 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 18 kg kaçak kıyılmış tütün, 1.210.400 dal/adet makaron sigara, 689 paket gümrük kaçağı sigara, 10 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 4.766 litre fermente içki, 304 litre damıtılmış kaçak içki, 4 adet damıtma sistemi, 3.820 adet kaçak bandrol ele geçirilmiştir.

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet ile tefecilik, resmî belgede sahtecilik ve FETÖ’YE üye olma suçları kapsamında 15 olay gerçekleşmiş, 19 şüpheli şahsa işlem yapılarak adli makamların huzuruna çıkartılmıştır. Bunlardan 9 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

‘UYUŞTURUCUDAN 24 ŞAHIS TUTUKLANDI’

Uyuşturucu madde ticareti suçundan yakalan ve adli makamların huzuruna çıkartılan 24 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Uyuşturucu ile mücadelede eğitim faaliyetlerine de devam edilmiş, İçişleri Bakanlığımızın başlattığı “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında 105 anneye, ayrıca “Narkonokta” projesi kapsamında ise 60 kişiye ulaşılarak bilgilendirmeler yapılmıştır.

2024-2025 eğitim-öğretim döneminin başlaması dolayısıyla okul önü ve çevresindeki uygulamalara ağırlık verilmiş, okul çevresinde yer alan market, bakkal, kıraathane, park bahçeler ve internet kafelerde denetimler artırılmıştır. 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde Hitit Üniversitesine bağlı Fakülte ve Meslek Yüksek Okullarını kazanan 4.505 öğrenciye yönelik “El Ele Güvenli Geleceğe” temalı konferans verilerek ve stant açılarak bilgilendirmede bulunulmuştur.

Terörle mücadele çalışmalarında, FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik olarak hakkında yakalama kararı bulunan 3 şahıs yakalanarak adli makamların huzuruna çıkartılmış, bu şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. DEAŞ Terör Örgütünün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 2 şahıs hakkında adli işlem yapılmış, 1 şahıs hakkında kamu güvenliği açısından tehdit oluşturduğundan idari işlem yapılmış ve sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

’15 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI’

Göçmen kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında, 15 düzensiz göçmen yakalanarak gerekli işlemler yapılmıştır. Bu düzensiz göçmenler daha sonra farklı geri gönderme merkezlerine teslim edilmiştir. Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Faaliyetleri Kapsamında, 356 tedbir kararı uygulanmıştır.

Vatandaşlarımızı bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında, 16 etkinlikte 8.301 vatandaşımıza KADES ve UYUMA uygulamaları tanıtılmış, dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.

Siber suçlar ile mücadele faaliyetleri kapsamında, tasadışı olarak internet üzerinden bahis oynatıldığı tespit edilen (58) site ile müstehcenlik ve fuhuş içerikli yayın yaptığı tespit edilen (14) site olmak üzere toplam (72) site, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İnternet Bilgi İhbar Merkezine bildirilerek idari tedbir kapsamında URL adreslerine erişimin engellenmesi sağlanmıştır. Ortalama Tekniği ile kişilerin bilgilerini ele geçirerek menfaat temin ettiği tespit edilen (24) URL adresi Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine (USOM) bildirilerek çok sayıda vatandaşımızın mağdur olmasının önüne geçilmiştir.

‘135 SOSYAL MEDYA HESABI HAKKINDA İŞLEM YAPILDI’

İnternet üzerinde yapılan sanal devriye faaliyetleri esnasında Youtube üzerinden FETÖ/PDY ve PKK/YPG propagandasına yönelik yayın yapan (27) URL adresindeki video içeriklerine Çorum Sulh Ceza Hakimliğine yapılan başvuru sonucunda erişimin engellenmesi ve içerik çıkarma kararları alınmıştır. Ayrıca suç teşkil edebileceği değerlendirilen toplam 135 sosyal medya hesabı hakkında işlem yapılmış ve sosyal medya hesaplarının kapatılması yönünde ilgili birimlere bildirimde bulunulmuştur. Bilişim suçlarından aranan 2 şahıs da yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir.

‘DOLANDIRICILARA KARŞI DİKKATLİ OLALIM’

Önemine binaen, birkaç konu üzerinde özellikle durmak istiyorum. Öncelikle hemşehrilerimizi internet, telefon ve sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılığa karşı daha fazla duyarlı/daha fazla dikkatli olmaya davet ediyorum.

‘DOĞADAN TOPLANAN MANTARLAR KONUSUNDA DİKKATLİ OLUN’

Son günlerde mantardan zehirlenme olayları görülmeye başlanmıştır. Mantar zehirlenmeleri kapsamında Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle koordineli olarak bilgilendirme faaliyeti icra edilmektedir. Üzücü bir olayla karşılaşmamak için hemşehrilerimin doğadan toplanan mantarlar konusunda daha dikkatli olmalarını rica ediyorum.

‘SİLAH KONUSUNDA DUYARLI OLALIM’

Bir başka önemli konu ise; düğünlerde ve eğlencelerde silah ile havaya ateş edilmesidir. Bu olayların yaralanma ve ölümlere yol açtığı herkes tarafından bilinmektedir. Emniyet ve Jandarma ekiplerimiz tarafından tüm etkinlikler sıkı bir şekilde kontrol edilmekte, silah atanların tespiti yapılmakta ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. Hemşehrilerimizi bu konuda da duyarlı olmaya davet ediyoruz.

Hemşehrilerimizin güven ve huzur içerisinde hayatlarını sürdürmelerini sağlamak bizim en önemli sorumluluğumuzdur. Emniyet ve asayişi sağlama, huzur ve güvenin tesisi için gerçekleştirilen faaliyetler şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da hız kesmeden ve artarak devam edecektir. Suç ve suçlularının üzerine kesin ve kararlı bir şekilde gideceğiz. Huzur ve sükunu kaçıranlara, toplumsal düzeni bozmaya çalışanlara göz açtırmayacağız. Bu faaliyetleri icra ederken tüm Çorumlu hemşerilerimizle, kamu kurum ve kuruluşlarımızla, oda ve STK’larımızla ve siz değerli basın mensuplarımızla iletişim ve iş birliği içerisinde olacağız. Toplumun tüm kesimleri ile el ele vererek çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam edeceğiz.”