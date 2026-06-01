Çorum FK'da ayrılık iddiası!
Arca Çorum FK'nın, yeni sezon öncesi kaleci transferi için Eyüpspor forması giyen Marcos Felipe ile görüşmelere başladığı iddia edildi.

Spor Depor'da yer alan habere göre, kırmızı-siyahlılar, geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da geçiren 30 yaşındaki Brezilyalı kaleci Marcos Felipe'yi gündemine aldığı tatilin ardından kararını Çorum FK yönetimine ileteceği iddia edildi.

Marcos Felipe, 2025-2026 sezonunda Eyüpspor formasıyla 21 karşılaşmada görev yaptı.

Brezilyalı kaleci bu maçlarda 29 gol yerken, 3 mücadelede kalesini gole kapatmayı başardı.

Muhabir: Fatih Battar