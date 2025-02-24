Çorum FK bu hafta sonu Iğdırspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Cumartesi günü sahasında Adanaspor ile berabere kalarak haftayı bir puanla kapatan kırmızı siyahlı takım dün saat 13.30’da tesis fitnes salonunda yaptığı antrenmanla Iğdır FK hazırlıklarına başladı.

Adanaspor maçında oynayan futbolcular kısa yenileme çalışması yaparken diğer futbolcular ise çabuk kuvvet hareketleri yaptı.

Kırmızı Siyahlı takım bugün yapacağı antrenmanla Iğdır hazırlıklarını sürdürecek.