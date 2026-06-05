İHALE İPTAL İLANI

KARO KAUÇUK ZEMİN KAPLAMA MALZEME SATIN ALINACAKTIR ihalesi,

Bütün Tekliflerin Alıma Ayrılan Ödeneğin/ Yaklaşık Maliyetin Çok Üzerinde Olması Nedeniyle iptal edilmiştir.

İhale Kayıt Numarası (İKN)

:

2026/815875

1- İdarenin

1.1. Adı

:

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1.2. Adresi

:

Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi No:22 19040 Merkez/ÇORUM

1.3. Telefon numarası

:

03643191919

2-İptal edilen ihaleye ait ilanın yayımlandığı

2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

:

06.05.2026 - 5610

2.2. Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :

:

ÇORUM HABER - ww.corumhakimiyet.net - 06.05.2026

3- İhale İptal Tarihi

:

03.06.2026

Muhabir: Çorum Hakimiyet