Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ahlatcı Çorum FK’nın son iki maçta attığı altı golün dördüne direk katkı yapan Geraldo sezon başından buyana en büyük performansını gösterdi.

Tecrübeli futbolcu son üç maçta takımına üç asist ve bir gollük katkı vererek ligdeki çıkışında en büyük katmıyı veren isim oldu. Altay karşısında iki gole asist yaparak direk katkı yapan Geraldo bu performansını Adanaspor deplasmanında sürdürdü.

Adanaspor maçında ilk golde Ozan Sol’a atta der gibi mükemmel bir asist yapan Geraldo ikinci golde ise Ahmet Sağat’ın asistinde mükemmel bir gol vuruşu yaparak kırmızı siyahlı forma altında ikinci golünü attı.

Kupa’da Trabzon maçında dinlenecek

Öte yandan Adanaspor maçında bir gol bir asist sonrası sakatlanan ve oyundan çıkan Geraldo’nun hafta içi kupa maçında dinleneceği ve pazar gününe kadar özel çalışma yapacağı belirtildi.