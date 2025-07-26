Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Belkız K. idaresindeki 06 BJK 492 plakalı otomobil, Çorum-Ankara kara yolu Sungurlu Karacaköy köyü yakınlarında Bey C'nin kullandığı 09 AH 005 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Sait İ. ve Bahadır K. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle 09 AH 005 plakalı otomobilde çıkan yangın, Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Muhabir: Çorum Hakimiyet