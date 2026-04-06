Çorum’da yapımı sürdürülen iki ayrı aile sağlığı merkezi ve 112 istasyonunun yakın zamanda tamamlanarak birinci basamak sağlık hizmeti sunumuna başlayacağı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; yapımı tamamlanan ve geçici kabul süreci başlatılan Kunduzhan Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile Söğütlüevler Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binalarında sona gelindi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Destek Hizmetleri Başkanı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı ve Sağlık Müdürlüğü teknik ekipleri ile birlikte söz konusu binalarda inceleme yaparak emeği geçen kurumlara teşekkür etti.