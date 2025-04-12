Diyanet Sen Şube Başkanı İsmail Şanal, TBMM Genel Kurulu’nda görüşmelerine başlanan ve ilk 4 maddesi kabul edilen İklim Kanunu Teklifi ile ilgili açıklama yaptı.

Bu kanuna ilişkin milletin kaygılarının giderilmesi gerektiğini söyleyen İsmail Şanal, "Bu kaygılar küresel iklim lobisinin dünyaya dayattığı insani olmayan ürkütücü senaryolar nedeniyle oluşmaktadır" dedi.

Şanal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bilindiği gibi, belli kesimlerin bilimsel bir gerçekmiş gibi sunduğu iklim değişikliği meselesi, son derece tartışmalı bir konudur ve birçok bilim insanı bu konuda farklı görüşler ileri sürmekte, iklim değişikliği söylemi üzerinden küresel güç odaklarının kötü niyetli amaçları için dünyayı kandırdığını ifade etmektedir.

Nitekim Covid 19 pandemisi sürecinde de pompalanan korkuyla insanlığın nasıl akıl dışı uygulamalara zorlandığı ve dayatmalara maruz kaldığı malumumuzdur. Bu nedenle iklim değişikliği konusunda da benzer kaygıların oluşması normaldir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Kanunu Teklifi ile ilgili yaptığı açıklamada kamuoyunda iddia edilen birçok ürkütücü iddianın Kanun’da yer almadığını ifade etmiştir.

Kanun içeriğinde her ne kadar açık bir şekilde bahsi geç en iddiaları doğrulayacak düzenlemeler yer almasa da bu kanuna dayanılarak ileride küresel güçlerin çıkarlarına hizmet edecek, dile getirilen kaygıların gerçek olmasına neden olabilecek düzenlemelerin yapılmayacağının garantisi yoktur.

Bu nedenle mecliste görüşülen İklim Değişikliği Kanunu’yla ilgili milletimizin kaygıları giderilmeli, ileride telafisi zor veya imkânsız zararlara neden olabilecek hususlar konusunda kesin ve yasal güvenceler oluşturulmalıdır."