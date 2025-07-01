Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları yıllar sonra yeniden bir araya gelerek hasret giderdi.

Fakülte binasında gerçekleştirilen Mezunlar Buluşması etkinliğine Fakülte Dekanı, Prof. Dr. Sabiha Kılıç, akademik-idari personel, mezunlar ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Sabiha Kılıç; "Bugün burada sadece bir mezunlar buluşması yapmıyor, aynı zamanda geçmişin birikimini geleceğin vizyonuyla buluşturuyoruz. Mezunlarımızın başarıları bizler için ilham kaynağıdır" dedi

Fidan dikimi ve çeşitli etkinliklerin yapıldığı buluşmada mezunlar birbirleriyle hasret giderdi.

Program sonunda katılımcılara teşekkür belgeleri takdim edilirken, etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.