AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, Peygamber Efendimize (S.A.V) saldıran karikatüre tepki göstererek, “Bu çirkinliğe imza atanlar, hukuk önünde ve milletin vicdanında tek tek hesap verecektir.” dedi.

İşte o açıklama: “Bu sadece bir çizim değil; bu, inançlara yönelmiş hayasız bir saldırı, milyonların inanç dünyasına kasteden kirli bir provokasyondur.

KANUN VE VİCDAN KARŞISINDA YARGILANMALI

Bu karikatürü çizen D.P. adlı şahsın gözaltına alınması, ilk adımdır. Ancak bizim yüreğimizde bu hakaretin izi büyüktür. Bu kişiler yalnızca kanun karşısında değil, vicdanlar karşısında da yargılanmalıdır.

Bu saygısızlık cezasız kalmayacak. Bu çirkinliğe imza atanlar, hukuk önünde ve milletin vicdanında tek tek hesap verecektir.” (Haber Merkezi)