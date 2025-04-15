Ilıca Bağları sakinleri hava karardıktan sonra ortaya çıkan domuzlardan tedirginler.

Gazetemize ulaşan bağ sakinleri Ilıca Bağları bölgesinde hava karardıktan sonra ortaya çıkan domuz sürülerinden dolayı mağdur olduklarını belirterek, “Gündüz saatlerinde bakımsız bağlarda yuvalanan domuz sürüleri hava karardıktan sonra ortaya çıkarak bağlarımıza zarar veriyor. Akşam saatlerinde domuzların saldırısından korktuğumuz için dışarı çıkmaktan da çekiniyoruz. Hem mal hemde can güvenliğimiz tehlikede. Yetkililerin bu soruna çözüm bulmasını istiyoruz” diyerek sorunlarını dile getirdiler.