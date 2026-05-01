Türkiye Çağdaş Demokrat Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Platformu (TÇDP), Ankara’daki Grup Meclisi toplantısında yeni dönem stratejilerini ve TÜRMOB seçim sürecine ilişkin yol haritasını belirledi.
Toplantıda Karadeniz bölgesinden isimler öne çıktı. Çorum SMMM Odası eski başkanı Ali Can Doğan Danışma Meclisi’ne seçilirken, Samsun’dan Dilaver Öğütcü ve Ordu’dan Bahadır Baş da aynı kurulda yer aldı. Amasya’dan Ziya Kanbolat Yürütme Kurulu’na girerken, Nazik Bulut Divan Kurulu’nda görev aldı.
Muhabir: Yüksel Basar