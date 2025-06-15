Çorum'da sık sık ölümlü ve yaralanmalı kazaların yaşandığı için 'ölüm kavşağı' olarak adlandırılan İlim Yayma Kavşağı ile ilgili müjdeli haber geldi.

Ankara-Kırıkkale -Çorum- Samsun Hızlı Tren Hattı’nın 120 km’lik Kırıkkale (Delice)-Çorum etabının temel atma töreni için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Çorum'a geldi.

Çorum ziyareti kapsamında Çorum Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Uraloğlu, ulaşım projeleri ile ilgili Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'dan bilgi aldı.

YENİ BİR ÇEVRE YOLU BAKANIN GÜNDEMİNDE

Ziyarette Bakan Uraloğlu Çorum'un büyümesine ve gelişmesine dikkat çekerek, yeni bir çevre yolunun gündeme alınması yönünde çalışmaların olduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Çorum'un sık sık kazaları ile gündeme gelen İlim Yayma Kavşağı ve Toptancılar Kavşağı ile Bakan Uraloğlu'na bilgi verdi.

İlim Yayma Kavşağı'nın ihale aşamasına geldiğini belirten Başkan Aşgın, projede ufak tefek revizyonla beraber ihalenin gerçekleşeceğini söyledi.

TOPTANCILAR KAVŞAĞI DA DEĞİŞECEK

Aşgın ayrıca Toptancılar Kavşağı'nın da çok önemli bir kavşak olduğunu aktararak o bölgeye yapılacak proje ile ilgili çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.