Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi Üyesi, Çağ Sigorta sahibi Sezai Külcü’nün oğlu Av. Alper Külcü, Av. Çiğdem Küçükkayalar ile dünya evine girdi.

Sezai-Nihal Külcü çiftinin oğlu Av. Alper Külcü, Gülçin Pervan- İrfan Küçükkayalar çiftinin kızı Av. Çiğdem Küçükkayalar ile hayatını birleştirdi.

Yıldızpark Düğün Salonu’nda gerçekleşen düğün törenine çok sayıda davetli katıldı.

Genç çiftin nikahını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıyarken, nikah şahitliklerini önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü, eski Çorum Milletvekilleri Melek Denli Karaca ile Erol Kavuncu, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, TOBB Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi Başkanı Nevzat Yavuz, TSO Başkan Adayı Erkan Dalyan, Çankırı SGK Müdürü Karanfil Uyar, Hakim Aybüke Topçubaşı ve Av. Damla Seyhan yaptı.

Hakimiyet, genç çifti tebrik eder, ömür boyu mutluluklar diler.