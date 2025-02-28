Hızlı tren inşaatı başladı Hızlı tren inşaatı başladı

İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakültesi Kurma ve Koruma Vakfı (İMVAK) ile Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı işbirliğinde Ramazan ayına özel konferanslar düzenlenecek.

Ramazan-ı Şerif’in manevi iklimine uygun olarak düzenlenecek sohbetlerin bu haftaki konuğu Doç. Dr. Osman Aydın olacak.

İMVAK’ın Gazi Caddesi Küçükpark İşhanı No:42 Kat: 3’te bulunan toplantı salonunda bugün saat 21.15’te yapılacak olan “Asr-ı Saadet ve Ramazan” konulu konferansa konuşmacı olarak Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Osman Aydın katılacak. 

Editör: Haber Merkezi