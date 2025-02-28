İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakültesi Kurma ve Koruma Vakfı (İMVAK) ile Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı işbirliğinde Ramazan ayına özel konferanslar düzenlenecek.

Ramazan-ı Şerif’in manevi iklimine uygun olarak düzenlenecek sohbetlerin bu haftaki konuğu Doç. Dr. Osman Aydın olacak.

İMVAK’ın Gazi Caddesi Küçükpark İşhanı No:42 Kat: 3’te bulunan toplantı salonunda bugün saat 21.15’te yapılacak olan “Asr-ı Saadet ve Ramazan” konulu konferansa konuşmacı olarak Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Osman Aydın katılacak.