Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Mehmet Tahtasız, Sivas Katliamı’nın 31’inci yılı nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı.

Katliamın 31’inci yılında Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı Sivas’ta olacaklarını belirten Tahtasız, “Madımak Katliamı, sistemli bir eylemin devamıdır. Kahramanmaraş ve Çorum ile başlamış, Alevi toplumlara ve sol aydınlara yönelik siyasi amaçlı, sistemli, belli bir felsefeyi ve düşünceyi hedef alan bir saldırıdır. Sivas’ta bir insanlık suçu işlenmiştir ve bu insanlık suçu zaman aşımına uğratılmıştır. İnsanlık suçunun zaman aşımı olmayacağını hatırlatmaya devam edeceğiz” dedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“Bundan 31 yıl önce 33 canımız, aydınımız, insanlığa asla sığmayacak bir biçimde yakılarak katledildiler. 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta Madımak Otelinde insanlığa karşı suç işlendi. Aradan geçen 31 yılda mahkeme önüne bu katliamın faillerinin ne yazık ki çok azı getirilebildi ve sanıklardan da pek çoğu çeşitli gerekçelerle tahliye edildi ve firari oldu. Daha da acısı dava zaman aşımına uğratıldı. İnsanlık suçunun zaman aşımı olur mu derseniz, bu iktidar döneminde o da oldu. Sivas’taki büyük acının, büyük dramın; Sivas’ta yaşanan büyük cinayetin 31. yılında, 31 yıl önceki acıyı her birimiz yüreklerimizde hissederek Sivas’tayız. İnsanlık suçunun zaman aşımı olmayacağını ısrarla haykırmaya ve aydınlarımızı anmaya devam edeceğiz. Unutmayacağız, unutturmayacağız.”