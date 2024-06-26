Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan Ankara Eczacı Odası’nın “İnternete değil, eczacınıza güvenin” temasıyla yaptığı çalışmaya destek verdiklerini belirtti.

Ankara Eczacı Odası’nın kamu spotu olarak hazırladığı ve toplum sağlığında kilit rol oynayan eczacı, eczane ve ilaç konularında farkındalık oluşturma amacıyla tasarlanan video ve afiş çalışmasını sosyal medya hesaplarında paylaşarak halkın dikkatini çekmeye çalıştıklarını belirten Erol Afacan, “Bu değerli ve teşvik edici çalışmalarından dolayı Ankara Eczacı Odası Yönetimine öncülük eden tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

Son zamanlarda internet üzerinden satılan ürünlerin artışının, maalesef birçok sahte, sağlıksız, ruhsatsız ve denetimsiz ürünün piyasaya sürülmesine yol açtığını kaydeden Erol Afacan, “Bu durum, halk sağlığını ciddi şekilde tehdit etmekte ve bilinçsizce kullanılan bu tür ürünler, geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına yol açabilmektedir” şeklinde belirtti.

İnternette satılan ilaçların, takviye edici gıdalar, vitaminler, mineraller ve benzeri ürünlerin, gerekli denetimlerden geçmeden ve ruhsatsız olarak satıldığını ve bunun da ürünlerin güvenilirliğini sorgulanır hale getirdiğini dile getiren Afacan, “Sağlığınız için en doğru ve güvenilir adres, eczanelerdir. Eczaneler, Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak denetlenen, ruhsatlı ve güvenilir ürünlerin satışa sunulduğu yerlerdir. Eczacılar, bu ürünler hakkında en doğru bilgiyi verebilecek, eğitimli ve yetkin sağlık profesyonelleridir. Size en uygun ürünleri, doğru dozlarda ve güvenli bir şekilde kullanmanızı sağlarlar. Ankara Eczacı Odası’nın “İnternete değil, eczacınıza güvenin” konusuyla ilgili yaptığı bu çalışma, Türk Eczacıları Birliği’nin gücünü ve etkisini artırmakta, mesleğimizin önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bu tür çalışmaların devamını 56 Bölge Eczacı Odamızdan da beklediğimizi belirtmek isteriz. Hep birlikte, mesleğimizin değerini ve toplum sağlığındaki rolümüzü daha da güçlendirebiliriz. Sağlığınız için internete değil, eczacınıza güvenin. Eczaneler, sağlıklı yaşamın ve güvenli ürün kullanımının garantisidir. Eczacınıza danışarak, sağlığınızı riske atmadan, güvenli ve etkili ürünleri kullanabilirsiniz. Unutmayın ki, sağlık en değerli hazinemizdir ve onu korumak için en güvenilir yol, eczacınıza başvurmaktır. Sağlıklı günler dileriz” diyerek açıklamasını tamamladı.