Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İnsani Değerler Platformu'na üye sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Seçim sürecinin değerlendirildiği toplantıda Başkan Aşgın, 28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimi öncesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a destek çağrısında bulundu. 60'tan fazla STK temsilcisi, Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceklerini yineledi.

28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri öncesinde Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İnsani Değerler Platformu'na üye sivil topum kuruluşu temsilcileriyle istişare toplantısında buluştu. 28 Mayıs seçimlerinin önemine dikkat çeken Başkan Aşgın, "Recep Tayyip Erdoğan gibi dava adamı ve mazlumların umudu olan bir liderin arkasında olmaktan gurur duyuyoruz. 28 Mayıs'ta tekrar sandık başına gideceğiz. İnancımız ve heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmeden seçim sabahına kadar, ulaşılamayan tek bir kişi kalmayıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

28 Mayıs'ın önemli bir gün olduğuna vurgu yapan Başkan Aşgın, "Bu seçimler sadece bir Cumhurbaşkanlığı seçimi değil, ‘Türkiye Yüzyılı’nı başlatacak bir dönüm noktasıdır. Bu önemli günde İnsani Değerler Platformu da elinden geleni yaparak liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a gereken desteği verecektir. Çorum'da faaliyet gösteren ve her biri iyilik hareketi olan yaklaşık 70 sivil toplum kuruluşu dernek, vakıf ve sendika başkan ve temsilcilerimiz ile bir araya gelerek 28 Mayıs'ta milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü destek vermek ve sandığa, ülkemize ve geleceğimize sahip çıkmak hususunda ahitleştik." dedi.

‘KAZANAN MİLLETİMİZ OLACAK’

Milletin her zaman olduğu gibi bu seçimde de en doğru kararı vereceğini ve milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğini söyleyen Aşgın, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan açık ara yine seçimin galibi olacaktır. Kazanan milletimiz olacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Yeni Türkiye Yüzyılı'nda yerli ve milli üretimlerimiz artarak devam edecektir." dedi.

14 Mayıs'ta olduğu gibi 28 Mayıs'ta da hep birlikte sandık başına gidilmesini isteyen Başkan Aşgın, "İrademizi sandığa yansıtalım. 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkalım. İnşallah 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız büyük bir fark ile yeniden Cumhurbaşkanı seçilecek, Türkiye Yüzyılı başlayacak." diye konuştu.

STK’LARDAN DESTEK MESAJI

İnsani Değerler Platformu Dönem Sözcüsü Necat Yazıcı da, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi için üzerlerine düşen ne varsa yapacaklarını dile getirdi.

STK'ların birlikte güçlü olduğunu belirten Yazıcı, "14 Mayıs'ta olduğu gibi 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de STK'lar olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Bu akşam Çorum'da faaliyet gösteren 63 sivil toplum kuruluşu dernek, vakıf ve sendika ile bir araya gelindi ve 28 Mayıs seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesine dair takip edilecek strateji belirlendi." dedi. (Haber Merkezi)