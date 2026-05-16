2024 yılında Çorum’da genç nüfusun toplam nüfusuna oranı %12,6 olurken bu sayı 2025’te %12,5’e düştü.

Çorum bölgede genç nüfusu toplam nüfusa oranı en az il olarak Samsun, Tokat ve Amasya’nın gerisinde kaldı.

Bölgede genç nüfusu en az olan iliz.

2024 yılında Çorum’un toplam nüfusu 521 bin 335 olurken bunun 65 bin 724’ü 15-24 yaş arası gençlerden oluştu.

Gençlerin 33 bin 810’u erkek 31 bin 914’ü ise kadınlardan meydana geldi.

2025 yılında ise Çorum’un toplam nüfusu 519 bin 590’a geriledi.

Toplam nüfusun 64 bin 946’sı 15-24 yaþ arası, 98 bin 649’u da 15-29 yaş gençlerden oluştu.