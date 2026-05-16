Anahtar Parti(A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, bir dizi ziyaret ve etkinliklere katılmak üzere yarın Çorum’a gelecek.

A Parti İl Başkanı Nurullah Müstet’in verdiği bilgiye göre, Yavuz Ağıralioğlu, Çorum programı kapsamında saat 11.00’de Ticaret ve Sanayi Odasında basın mensupları ile bir araya gelecek.

Ağıralioğlu, daha sonra saat 13.00’de TSO Konferans Salonu’nda halkla buluşacak.

Program kapsamında esnafı da ziyaret edecek olan Ağıralioğlu, 17.00’de parti binasının açılışını yapacak.