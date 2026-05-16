Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca ve Kavşut köylerinde meydana gelen hortumundan ardından konteynerler kuruluyor.

Ekipler AFAD tarafından temin edilen konteynerlerin kurulması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada;“14 Mayıs 2026 tarihinde ilçemiz Oyaca ve Kavşut köylerinde meydana gelen hortum afetinin ardından devletimizin tüm kurumları, yaraların sarılması amacıyla sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. İl AFAD Müdürlüğü, Sungurlu Belediyesi, Çorum İl Özel İdaresi ve Sungurlu İlçe Özel İdaresi ekipleri ile koordineli şekilde hortumun neden olduğu enkazın kaldırılması amacıyla çalışmalarını sürdürürken, AFAD tarafından temin edilen konteynerlerin köye indirilmesi ve kurulmasına yönelik çalışmalar da devam etmektedir. Öte yandan zarar gören köy yollarında ulaşımın yeniden sağlanması, çamur birikintilerinin temizlenmesi ve yolların açık hale getirilmesi amacıyla Sungurlu Belediyesi’ne ve Sungurlu İlçe Özel İdaresi’ne bağlı ekipler, afetin meydana geldiği ilk andan itibaren sahada özveriyle görev yapmaktadır. Ayrıca Sungurlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından afetten etkilenen ailelerimize günlük sıcak yemek desteği sağlanmaya devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.