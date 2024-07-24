Çorum İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 29 firmanın katıldığı toplu iş görüşmeleri İŞKUR Binası bahçesinde gerçekleştirildi.

İş arayan vatandaşlar ile işçi arayan firmaların buluştuğu toplu iş görüşmesine ilgi de yoğun oldu.

Etkinliğe katılan Vali Zülkif Dağlı, uygulama hakkında işveren temsilcileri ve iş arayan vatandaşlarla sohbet etti.

Çorum’da istihdamı artıcı faaliyetlere katkı sağlamak amacıyla bu uygulamayı başlattıklarını ve ilk defa bugün gerçekleştirdiklerini belirten Vali Dağlı, bundan sonra her ayın son perşembe günü bu uygulamaya devam edeceklerini ifade ederek, uygulamanın iş arayan vatandaşlara ve işçi ihtiyacı olan firmalara hayırlı olması temennisinde bulundu.