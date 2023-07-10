HURŞİT BOZKURT

İskilip’e Organize Sanayi Bölgesi(OSB( kazandırmak amacıyla kurulan İskilip Sanayici ve İşadamları Derneği’nin Genel Kurulu yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Divan Başkanı İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, ilçede kurulması planlanan OSB’de sona doğru bir adım daha atıldığını belirterek, bölgenin kalkınmasında OSB’nin gerekli olduğunu ve her türlü desteği vereceklerini söyledi.

İSİAD Başkan Yardımcısı Fikret Kısar, İskilip OSB’de gelinen nokta ile ilgili bilgi verdi.

Kısar, İskilip Mera Kurulu’nun raporundan sonra Çorum Mera Komisyonu’nun bu ay içerisinde raporu Tarım ve Orman Bakanlığı’na sunacağını belirterek, Bakanlık onayından sonra İskilip OSB evrakının Cumhurbaşkanlığı’na arz olunacağını ifade etti.

Kısar, İskilip’te yıllardır iyi eğitim görmüş insan potansiyeli ve sanayici kültürü olduğunu hatırlatarak, Çorum’da üretim yapan İskilipli sanayicileri örnek gösterdi.

Kısar, kalkınmada öncelikli 6. bölgeye alınmak için yeni oluşan İSİAD yönetim kurulunu ve tüm İskilip STK’larını çalışmaya davet etti.

İSİAD yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Ali Sülük(Başkan) Fikret Kısar(Başkan Yardımcısı) Mustafa Topal(Muhasip) Ali Baykal (Sekreter) Mürsel Sözer (Üye) İsmet Uslu (Üye) Sadık Keskin (Üye) Ali Alıcı (Üye) Hasan Kalyoncu (Üye) Mehmet Balcıoğlu (Üye)

Denetim Kurulu’nda ise Selami Koçyiğit Adem Efe, Fatih Özer, Fikri Kartal, Hüseyin Kula ve Sururi Şahinbaş yer aldı.