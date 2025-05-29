İskilip Belediyespor pehlivanları Samsun Havza Belediyesi Yağlı Güreşlerinde bir birincilik bir ikincilik ve bir üçüncülük madalyası kazandı.

5 Mayıs pazar günü Havza İbrahim Karabacak Güreş Sahasında yapılan yağlı güreşlere 200 pehlivan katıldı.

İskilip Belediyespor kulübünden Teşvik 2. boy’da Hasan Şentürk tüm rakiplerini yenerek birincilik ödülünün sahibi oldu.

Deste Boy’da ise Ferhat Yiğit final maçında rakibine yenilerek ikinci olurken Teşvik 1 Boy’da ise Ramazan Çukurören üçüncülük ödülünü aldı.

Başpehlivanlı Yusuf Can Zeybek’in kazandığı Havaza Belediye Güreşlerini Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Suluova Belediye Başkanı Rıfat Uzun, AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel ve çok sayıda güreşsever izledi.