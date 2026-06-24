38. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali Organizasyon Hizmet Alımı ihalesi, belediye hizmet binasında gerçekleştirildi.

Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın ve komisyon üyelerinin katılımıyla yapılan ihaleye 7 firma katıldı.

Muhammen bedelin 13 milyon 125 bin TL olduğu ihalede firmaların teklifleri şu şekilde oldu:

“Özyüce Turizm 29 milyon 750 bin TL, Sevim Akçay 17 milyon 790 bin TL, İmge Kültür, Sanat ve Etkinlik Yönetimi Ltd. Şti. 25 milyon 900 bin TL, Kavacık Turizm 19 milyon 500 bin TL, Baha Tanıtım ve Organizasyon 13 milyon TL, İkonia Organizasyon 13 milyon 194 bin TL, Moda Prodüksiyon 12 milyon 750 bin TL.”

Öte yandan 38. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali’nin 21 Temmuz’da başlayacağı, 27 Temmuz’da sona ereceği öğrenildi.