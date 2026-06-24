Çorum'un Osmancık ilçesinde yarın 3 mahallede su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.

Osmancık Belediyesinden yapılan açıklamada; YEDAŞ tarafından yarın 08.00 – 17.00 saatleri arasında planlı bakım ve onarım çalışması gerçekleştirileceği ve çalışma süresince yaşanabilecek elektrik kesintilerine bağlı olarak Gemici, Çay ve Gürleyik mahallelerinde içme suyu temininde geçici aksamalar meydana gelebileceği belirtildi.

Belediye; "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirleri almaları, suyu tasarruflu ve dikkatli kullanmaları önemle rica olunur." ifadelerine yer verdi.