1. Amatör Küme’de İskilipgücüspor sahasında konuk ettiği Osmancıkgücü karşısında 74. dakikasına 2-0 geride girdiği maçtan 3-2 galip ayrılarak çok önemli bir galibiyete imza attı.

İskilip ilçe sahasında oynanan maçta ilk yarıda takımların çabası gol getirmedi ve devre 0-0 beraberlik ile tamamlandı.

İkinci yarıda konuk Osmancıkgücü Emrah ve Tuncay’ın attığı gollerle 71. dakikada 2-0 üstünlüğü yakaladı.

Bu dakikadan sonra ev sahibi İskilipgücüspor baskıyı artırdı ve 74. dakikada Mehmet Coşkun’un golü ile umutlandı ve 84. dakikada Abdurrahman’ın attığı golle skoru 2-2 yaptı.

Geriden gelmenin verdiği moralle yüklenen İskilipgücüspor 89. dakikada Uğur ile 3-2 öne geçti ve maçtan da bu skorla galip ayrılarak bu sezon ilk galibiyetini aldı ve 4 puana yükselirken Osmancıkgücü bir puanda kaldı.