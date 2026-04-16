Nevşehir’de devam eden Okullu Yıldızlar Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasında Özel Bahçeşehir Koleji erkek takımı yarı finale yükseldi ve kürsüye çıkmayı garantiledi.

Sporcular Berat Özdemir ve Ahmet Çelik yönetiminde antrenörleri Mesut Kuşgöz ve Zakir Ardaharlı yönetiminde Türkiye Şampiyonasında mücadele eden Bahçeşehir Koleji erkek takımı grupta yaptığı maçları kazanarak birinci olarak eleme turuna yükseldi.

Eleme ilk turunda Adana Hıdır Ünverdi ve üçüncü turda Bingöl Abdulvahap Salcan Ortaokulu’nu 3-0 yenerek son 16 turuna kaldı.

Dün son 16 turu maında ise Gaziantep Türkan Alkan Ortaokulu’nu da set vermeden 3-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Akşam seansında çeyrek finalde Manisa şampiyonunu da 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Şampiyonada Bahçeşehir Koleji takımı Türkiye şampiyonluğu için mücadele edecek. Liseli Genç kızlarda Türkiye Şampiyonu olan Bahçeşehir Koleji yıldız erkeklerde aynı başarıyı tekrarlamak istiyor.