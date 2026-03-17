1. Amatör Küme’de dün İskilip’de oynanan İskilipspor- Alaca Belediyespor maçı uzatma dakikalarında İskilip Belediyespor’lu futbolcunun hakeme yumruk atması nedeni ile tatil edildi.

Ligde kalma mücadelesi veren İskilipspor ile üçüncülük için mücadele eden Alaca Belediyespor arasındaki karşılaşma gol düellosuna sahne oldu. Maçın ilk yarısını ev sahibi İskilipspor 2-1 önde tamamladı. İkinci yarıda Alaca Belediyespor beraberliği yakaladı.

İkinci yarıda beraberlik golünden sonra İskilipspor’dan 57. dakikada çift sarı karttan kırmızı kart görünce ev sahibi takım on kişi kaldı.

81. dakikada Alaca Belediyespor bulduğu golle 3-2 öne geçtikten sonra 88. dakikada Kerem Yazan ve 89. dakikada Emrah Gündüz direk kırmızı kart görünce ev sahada sekiz kişi kaldı.

Maçın uzatma dakikalarında İskilipspor’dan Batuhan Keskin’e maçın hakemi direk kırmızı kart göstereceği sırada hakem Lütfican Arduç’a saldırarak yumruk atması üzerine maçın hakemi karşılaşmayı tatil etti. Maçın hakemleri Emniyet güçlerinin kontrolü altında soyunma odasına götürüldü.

Hakem Lütfican Arduç kendisine saldıran oyuncu hakkında davacı oldu ve maçın ardından hastaneye giderek darp raporu aldı ve ardından karakola giderek ifade verdi ve yasal süreci başlattı.

Tertip Kurulu bu maçla ilgili evrakları Amatör İşler Müdürlüğü aracılığı ile Futbol Federasyonu Yönetim Kuruluna gönderildi.

Bu maçla ilgili kararı Federasyon Yönetim Kurulu verecek.