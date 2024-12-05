İskilip Kaymakamlığı koordinesinde vatandaşlara, kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi.

İskilip Kaymakamlığı Proje Ekibi koordinesinde, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi düzenlendi.

Eğitime İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Kaymakam Adayı Oğuzhan Doğancı, Belediye Başkan V. Mehmet Hazır, Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, İl Müdür Yardımcısı İlhan Ünal, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden ŞÖNİM Müdürü Şükran Uzun, Avukat Zeynep Ayça Öksüz ve Polis Memuru Hatice Palalı tarafından verilen eğitime vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Eğitimde kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik yapılması gereken hususlarla ilgili katılımcılara bilgiler aktarıldı.

Eğitim, konuşmacılara plaket takdim edilmesi ile sona erdi.