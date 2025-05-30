19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı nedeniyle İsmail Kakaç İlkokulu 4/B sınıf öğrencileri ve velileri sınıf öğretmeni Erkan Çelik rehberliğinde Amasya, Havza ve Samsun’a ‘Kurtuluş Yolu’ gezisi düzenledi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’dan yaktığı kurtuluş meşalesinin en önemli durakları olan Samsun, Havza ve Amasya’daki tarihi mekanları gezen öğrenciler ve veliler, adeta o yıllara yolculuk yaptı.

Sınıf öğretmeni Erkan Çelik; “Milli mücadele yolunda Atamızı minnet ve saygıyla anarken, öğrencilerimiz onun devrimlerine olan bağlılık ve milli bilinçlerini daha da geliştirme fırsatı buldular. Yaklaşık yüz kişiden oluşan gezi kafilesi gezi boyunca bir çok etkinlik yaparak oldukça eğlenceli vakit geçirme fırsatı yakaladılar.” dedi