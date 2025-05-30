Çorum Valiliği İl Kurban Hizmetleri Komisyonu kararlarını açıkladı.

Komisyon kurban bayramında ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşların kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun bir şekilde kesmelerine yardımcı olmak amacıyla, Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz başkanlığında müftülük binasında toplanarak bazı kararlar aldı.

Komisyon Çorum’da kurban kesim yerlerini de belirledi.

Buna göre; İskilip Yolu Çorum Belediyesi Hayvan Pazarı yerinin kurbanlık hayvanların satış yeri olarak tespit edildi.

KURBAN KESİM YERLERİ

*Bahçelievler Mah. Mehmet Akif Ersoy 1. Cad. Mehmet Akif Ersoy 38. Sok. ve Sülüklü Evler 48. Sokak kesişimi park alanı.

*Mimar Sinan Mahallesi 27. Sokak.

*Gülabibey Mah. Mevlana Camii Yanı.

*Buharaevler Mah. Hz. İbrahim Camii Yanı.

*Ulukavak Mah. Çiftlik Çayırı 60. Sokak.

* Ulukavak Mah. Çamdeğirmeni Sokak (Çiftlik Mezarlığı arkası).

* Buharaevler Mah. 5. Caddesi.

* İskilip Yolu 5.km.deki Çorum Belediyesi Hayvan Pazarı.

*Çorum Belediyesi Mezbahası Tesisi (Ulukavak Mah. İskilip Yolu Cd. No: 120/1).

*OLG grup hayvancılık et kombinası İskilip Yolu üzeri 2 kilometre.