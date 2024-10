1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle gerçekleştirilen ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat din görevlilerinin manevi yolculuğa rehberlik ettiğini belirtti.

Yağbat “Camilerimiz her kesimden halkımızın bir araya geldiği, genç-yaşlı, fakir-zengin herkesin sohbet edebildiği duaların okunduğu ibadethanelerimizdir. Camilerde görev yapan din görevlilerimiz ise günün her saatinde halkımızla bütünleşen, insanları güzele ve doğruya yönlendiren, milli birlik ve beraberliğin yanı sıra toplumsal dayanışmada büyük katkıları olan kişilerdir. Bu nedenle din görevlilerimiz barıştırıcı, bütünleştirici yönüyle de ön plana çıkmaktadır. Belediyemiz olarak dini anlamda yapılan her türlü hizmeti görev edinerek cami ve kuran kurslarımızın ihtiyaç halinde her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek isterim. Tüm din görevlilerimizin Camiler ve Din Görevlileri haftasını kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çorum Müftüsü Şahin Yıldırım Çorum Belediyesi’nin desteklerini her zaman yanlarında gördüklerini belirterek Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ve kendilerini ziyarete gelen Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Eray Çetinkaya’ya teşekkür etti.